شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يصدر مجلة «الواعظات» ويطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي مذبحة دير ياسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجمع البحوث الإسلامية العدد الأول من مجلة «الواعظات»، متضمنا حديثا مع فضيلة شيخ الازهر، ومعالجات نوعية لقضايا المرأة وفتاوى نسائية متعددة.

أعلنت ذلك صحيفة «صوت الأزهر»، في عددها الذي يظهر في الأسواق غدًا.

وأكدت الصحيفة أن مرصد الأزهر دعا إلى محاسبة عالمية للعصابات الصهيونية التي ارتكبت مذبحة دير ياسين، بمناسبة الذكرى 73 للمذبحة وطالب المحكمة الجنائية الدوالية بملاحقة مرتكبيها ومرتكبي كل الجرائم التي انتتهكت حقوق الشعب الفلسطيني.

نوهت الصحيفة إلى الأهمية الكبيرة للقاء الرئيس السيسي والرئيس التونسى بالقاهرة، والذى فتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، وأعلنت اتفاق شيخ الأزهر مع الرئيس قيس بن سعيد على عمل علمى مشترك لمكافحة التطرف وخدمة الثقافة الإسلامية، ونقلت صوت الأزهر عن شيوخ أزهريين تأكيدهم بأن لقاح كورونا لا يفطر وأن الغرغرة وبخاخة الربو لا تفسدان الصيام.

يرأس مجلس إدارة الصحيفة الدكتور أحمد الطيب، ويراس تحريرها الزميل أحمد الصاوي.