شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 45 باكية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمنطقة تقسيم الحناوي أمام حي مبارك بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم 45 باكية، تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع ،والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها والتقى المواطنين واطمأن منهم على الأسعار المخفضة التي يقدمها المعرض، مشدداُ على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، والألبان وياميش رمضان، بعد أن تلاحظ إقبال كبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجات الشهر الفضيل.

وذكر المحافظ أن معارض أهلا رمضان ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة، ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج، تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين، بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار، ولتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وشارك في الإفتتاح سعد الفرماوى السكرتير العام؟ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، والمحاسب أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حي أول وثان.