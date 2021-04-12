شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعب الأطفال.. مقتل شخصين في البحيرة وإحالة أوراق 4 إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة ايتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد مصطفي سليم والمستشار طارق الصيرفي، بإحالة أوراق 4 متهمين بقتل مهندس زراعي إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

يأتي ذلك في القضية التي تحمل رقم 8381 لسنة 2019 والتي أطلق خلالها ملثمين النار على مهندس زراعي في مجمع مواقف دمنهور في وضح النهار بسبب خصومة ثأرية.

وقررت هيئة المحكمة إحالة أوراق كل من: «محمد. ع. ع» و«رمضان .ق .ع» و«سعد. ع .ع» و«علي .ق .ق .ع» و«سعد .ع .ع» إلى المفتي مع تحديد جلسة 9 مايو 2021 للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين «عبدالوهاب .ع .ع«و«عبدالحكيم .ف .م» إلى جلسة 9 مايو 2021.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة الأسبق، تلقى إخطارا بالحادث، وانتقل اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة سابقا إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «خليل إبراهيم بركات» 46 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، متأثرا باصابته بطلقات نارية.

وجه مدير الامن بتشكيل فريق برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، لكشف غموض الحادث.

توصلت التحريات فريق البحث إلى قيام 4 أشخاص من عائلة «الفضلى» يستقلون عدد 2 دراجة بخارية، وقام 2 منهم بإطلاق 3 أعيرة نارية تجاه القتيل عقب نزوله من أتوبيس نقل داخلي بسبب خصومة ثاربة لخلافات ثأرية بين عائلتي «الفضلى وبركات» ترجع إلى قيام أشقاء المجني عليه بقتل أحد أبناء عائلة «الفضلى» في شهر أكتوبر من العام الماضي، بسبب لعب الأطفال بإحدى قرى مركز شرطة شبرا خيت، وتم ضبط المتهمين والذين تتم محاكمتهم حاليًا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه أثناء ذهاب المجني عليه لحضور جلسة محاكمة أشقائه وأقاربه المتهمين بقتل أحد أبناء عائلة «الفضلى»، تتبعه المتهمون وقام ٢ منهما بإطلاق 3 أعيرة نارية عليه، واستقل المتهمان الدراجتين البخاريتين مع باقي المتهمين عقب الحادث وفروا هاربين.