شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «أيام كورونا الجاية مش كويسة.. عدوا أول أسبوع في رمضان على خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع كورونا في مصر لم يعد جيدًا وهناك أعداد كثيرة بالمستشفيات، مردفا: «الأيام الجاية في كورونا مش كويسة».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الأمر وصل لإصابة عائلات بأكملها وليس مجرد أفراد.. عدوا أول أسبوع من رمضان على خير».

ووجه موسى حديثه للمواطنين قائلًا: «انتوا مسؤولين عن أي إجراءات تتاخد بشأن كورونا، وقد تتسببوا في اتخاذ إجراءات لا نريدها وتدفعوا اللجنة العليا للانعقاد واتخاذ إجراءات أشد مما عليه الآن».

وأكمل موسى: «استمتعوا بالشهر الفضيل الذي لا يعني تكدسا وإنما يعني صوم وعبادة وعمل وإنتاج وشغل.. الأسبوع الأول سيكون كاشفًا عن مدى الالتزام».