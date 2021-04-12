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أحمد موسى: «أيام كورونا الجاية مش كويسة.. عدوا أول أسبوع في رمضان على خير»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع كورونا في مصر لم يعد جيدًا وهناك أعداد كثيرة بالمستشفيات، مردفا: «الأيام الجاية في كورونا مش كويسة».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الأمر وصل لإصابة عائلات بأكملها وليس مجرد أفراد.. عدوا أول أسبوع من رمضان على خير».

ووجه موسى حديثه للمواطنين قائلًا: «انتوا مسؤولين عن أي إجراءات تتاخد بشأن كورونا، وقد تتسببوا في اتخاذ إجراءات لا نريدها وتدفعوا اللجنة العليا للانعقاد واتخاذ إجراءات أشد مما عليه الآن».

وأكمل موسى: «استمتعوا بالشهر الفضيل الذي لا يعني تكدسا وإنما يعني صوم وعبادة وعمل وإنتاج وشغل.. الأسبوع الأول سيكون كاشفًا عن مدى الالتزام».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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