شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمحافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان، وهو الذي يأتي ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد عطية أن افتتاح هذا المعارض يعد استكمالاً للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كل الجهات المعنية التي تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، وبتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 25%، وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.