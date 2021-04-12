أخبار مصر

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم مع خادم الحرمين الشريفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم مع خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مساء اليوم بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

 

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والدول العربية والإسلامية بالخير والبركات.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا