شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم مع خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مساء اليوم بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والدول العربية والإسلامية بالخير والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.