شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر من أقل الدول زيادة فى أعداد الإصابة بكورونا مقارنة بعدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن أعداد الإصابات تزايدت فى الفترة الأخيرة على مستوى العالم أجمع، ومصر من أقل الدول زيادة فى أعداد الإصابة مقارنة بعدد السكان، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن معدل التسجيل على موقع تلقى لقاحات فيروس كورونا زاد في الفترة الأخيرة، مضيفا أن مراكز تلقى اللقاح ستعمل خلال شهر رمضان المبارك قبل الإفطار وبعده.

وأشار إلى أن مراكز تلقى اللقاح المنتشرة على مستوى الجمهورية قد وصل إلى أكثر من 340 مركزا، مضيفا أن كافة استعدادات الدولة جاهزة لمواجهة أى زيادة فى الأعداد ولكن التزام المواطن ضرورى، مؤكدا أن هناك تدفقا كبيرا فى اللقاحات ومن المنتظر وصول شحنه من اللقاح الصينى سينو فارم خلال الأيام المقبلة وحجمها 900 ألف جرعة من اللقاح.

وواصل مجاهد، قائلا إن حوالى 84% من سكان محافظة الأقصر قاموا بالتسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن مستشفيات المحافظة ووحداتها الصحة قاموا بتقديم حوالى 230 ألف خدمة طبية وأن مستشفى الكرنك ستكون هى الوجهة الرئيسية للسياحة العلاجية في مصر، مشيرا إلى أنه تم رصد استقرار فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظات الصعيد.