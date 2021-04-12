شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير فهد تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى والسعودى من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.