شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: رمضان شهر الطاعة والمغفرة والنفحات تتجدد فيه القلوب والنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصرى بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذى تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".