شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الشرع فى صلاة التراويح فى رمضان.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة التراويح هى صلاة قيام الليل فى رمضان، وهى سنة تصلى ليلًا فى رمضان بعد صلاة العشاء، وهى سنة مؤكدة للرجال والنساء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك ردا على سؤال "ما حكم الشرع فى صلاة التراويح فى رمضان؟".

وتابعت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أى أمر ندب وترغيب– فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وقد لَقِى صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر، وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضى الله عنه بالجماعة فى القيام.