شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى بدار الإفتاء: الغرض الأساسي من الصيام تهذيب النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام لابد أن يكون له أثر في تهذيب النفس، وإن هذا هو الغرض الأساسي من الصيام.

وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة الحياة، والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب على الصائم ألا يسب أحدا ولا يتعصب على أحد، وإذا اضطر إلى ذلك فيقول اللهم إني صائم، ويجب مراعاة ذلك والعمل به حتى لا تفسد الصيام والأعمال.

وواصل خالد عمران قائلا، إن الصائم يجب عليه أن يمسك غضبه ويكظم غيظه ويستغفر الله، مؤكدا أن الله غفور رحيم ويجب علي جميع المسلمين أن يحسنوا استغلال هذا الشهر الكريم لما فيه من نفحات إيمانية.