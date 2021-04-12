حق التغيير.. أبرز 5 اختلافات في لائحة المجلس الأعلى للثقافة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية، مؤخرًا قرار وزارة الثقافة رقم 384 لسنة 2020، بشأن أحكام اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة.

وجاءت اللائحة في 5 أبواب نظمت النظام العام لعمل المجلس الأعلى للثقافة، وهيئة مكتب المجلس، والأمانة العامة، وشعب المجلس، ولجانه الدائمة، وجوائز الدولة التشجيعية.

وجاءت هذه اللائحة الجديدة لتعالج العديد من الأمور في اللائحة القديمة، وخلال السطور التالية نستعرض الاختلافات بين اللائحة الجديدة والقديمة..

1- تم ضم لائحة جوائز الدولة في اللائحة الجديدة للمجلس بعد أن كانت الجوائز في لائحة منفصلة قبل ذلك، كما تلافت اللائحة الجديدة بعض الانتقادات التي وجهت إلى لائحة الجوائز.

2- تم تخفيض عدد أعضاء لجان المجلس على 15 عضوًا فقط بعد أن كانت 24 عضوًا في السابق.

3- أعطت اللائحة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، حق تغيير العضو الذي يتغيب أكثر من 3 اجتماعات، دون عذر مقبول، بعد أن كان بعض الأعضاء يتغيبون دون أي تحرك من المجلس.

4- أصبح من حق المجلس تغيير أعضاء اللجنة الدائمة أو لجان الفحص بشكل دوري لضخ دماء جديدة للمجلس، (بحد أقصى 3 دورات، أي 6 سنوات)، بدلًا من حالة الثبات التي كان يعاني منها المجلس الأعوام الماضية.

5- تم استحداث شعبة كاملة جديدة وهي شعبة السياسات الثقافية، بما تحتويه من لجان، تضم، لجنة مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، لجنة حماية الملكية الفكرية، لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، لجنة التراث الثقافي غير المادي، لجنة الشباب.

وجاءت في المادة الثانية من القرار، إلغاء اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 216 لسنة 1982.

وجاءت المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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