"تحقيقات وفاة رضيعة المحلة بقطعة حشيش وهتك عرض طفلة بأوسيم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إخماد حريق محدود شبَّ بمحل في حارة اليهود بالموسكي

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور، من السيطرة على حريق محدود شبَّ في محل على مساحة 50 مترًا داخل حارة اليهود.

بدعوى توظيفها.. تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من أموال المواطنين

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

26 أبريل.. الحكم على تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 26 أبريل المقبل، للحكم على تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد.

استدرجها بـ"فانوس".. حبس المتهم بالتحرش وهتك عرض طفلة بأوسيم

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب محل بقالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة وهتك عرضها في مركز أوسيم.

أمها سابتها عندي.. نص تحقيقات وفاة "رضيعة المحلة" مختنقة بقطعة حشيش

حصل "الخليج 365" على نص التحقيقات في القضية رقم 7 لسنة 2021 جنايات قسم ثالث المحلة- يتحفظ الخليج 365 على نشرها- والتي كشفت عن جريمة قتل كان المجني عليها فيها طفلة تدعى منى محمد، سنتان ونصف.

تأجيل محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 24 مايو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذي صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقًا. لجلسة 24 مايو للاطلاع.

قتلا مهندس بـ28 طعنة في أكتوبر.. النيابة تحيل سيدة وصديقتها للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، سيدة وصديقتها إلى محكمة جنايات الجيزة؛ على خلفية اتهامهما بقتل مهندس في أكتوبر لسرقته.

"ضربتها على رأسها وأشعلت النار في جسدها".. النيابة تُحيل سيدة للجنايات بتهمة قتل ضرتها بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها بقتل ضرتها بسبب الغيرة في أطفيح.

المؤبد لـ 6 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر بقضية خلية داعش التجمع وإدراجهم بقوائم الإرهاب

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وبراءة متهمين اثنين، في اتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

بسبب لهو الأطفال.. مزارعان يمطران عامل بوابلا من الأعيرة النارية في قنا

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مزارعان أمطرا عامل بوابلا من الأعيرة النارية بقنا بسبب لهو الأطفال.

ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.