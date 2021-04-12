ضبط ٤٠ ألف قرص مخدر داخل صيدليات بالطالبية والعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين عددا من الصيدليات بمنطقتي الطالبية والعمرانية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عدة تتمثل في بيع أدوية المخدرات وأخرى غير مسجلة وغير مسموح بتداولها وذلك بالمخالفة للقانون.

وبلغت كمية المضبوطات ٤٠ ألف قرص مخدر، ألف أمبول و٥٠٠ قرص غير مسجل فضلا عن كمية من الأدوية غير مصرح بتخزينها أو تداولها لعد توافر الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.