بدعوى توظيفها.. تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وقال أحد ضحايا المتهم، بإنه زعم استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق، واتفق معه علة إعطاءه 60 ألف جنيه كسهم في أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % في الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصري بغرض توظيفها.