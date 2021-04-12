شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصوم المتعافون من فيروس كورونا؟ .. مستشار الرئيس يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك تزايدًا حقيقيًا في إصابات كورونا سواء المرصودة بشكل رسمي أو غير المرصودة من قبل الدولة، وهذا يستلزم الحرص الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتفاقم الإصابات.

ولفت تاج الدين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أن المتعافين من كورونا الذين لا يعانون من أي أعراض مرضية أو أي مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكنهم الصوم، ولكن إذا كانوا في حاجة للاستمرار للحصول على السوائل بكثرة، أو يعانون من صعوبات في التنفس، فعليهم أن يفطروا، ويعوضوا هذه الأيام بعد ذلك.

ولفت إلى أن الحديث على أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى قتل فيروس كورونا أمر غير مؤكد حتى الآن من الناحية العلمية، مشيرًا إلى أن جميع الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا متوفرة، والسعة الاستيعابية للمستشفيات والرعايات حتى الآن قادرة على استقبال الإصابات المتزايدة.