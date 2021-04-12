شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف مشروع المتحف المصري الكبير: ترميم كنوز توت عنخ آمون بأيادي مصرية 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، اقتربت من ملامحها النهائية مع تثبيت نسبة كبير من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك توت، حيث خضعت إلى عمليات الترميم بأيدي مصرية 100% وذلك عقب دراسة حالة كل قطعة بشكل علمي ودقيق، من خلال العودة إلى الوثائق الأصلية، كما صاحب المرمم المصري القطعة التي قام بترميمها حتي مكان عرضها في قاعة الملك توت عنخ آمون.

في سياق متصل، اجتمع اللواء عاطف مفتاح مع فريق عمل تثبيت القطع الأثرية بقاعاتي الملك توت عنخ آمون، بحضور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية، وحسين كمال مدير عام مركز الترميم، وعيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار؛ لمتابعة آخر مستجدات العمل، والوقوف على ما تم تنفيذه، ومناقشة أي مقترحات أو أي معوقات قد تواجههم؛ لتقديم الدعم الكامل لتيسير مهمتم العظيمة.

وأثنى المشرف العام على المتحف الكبير، على المجهود المبذول، وقدم لهم الدعم والتشجيع، مؤكدا أهمية العمل الذي يقومون به، قائلا لـ«فريق العمل» أن أناملهم قد لامست القطع الأثرية فور نقلها؛ لترميمها وتأهيلها بدقة متناهية، ثم تعاود اليوم ملامستها؛ بدخولها إلى قاعة الملك توت عنخ آمون، ووضع اللمسات النهائية بتثبيتها بالفتارين.

وفي نهاية الاجتماع أثنى على كل الجهود المخلصة، ومتمنيًا للجميع مزيدًا من العطاء والتميز الدائم، كما هو معتاد من أبناء المتحف المصري الكبير؛ لنسطر جميعا صفحة مشرقة لحضارة مصر الحديثة.