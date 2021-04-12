شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2019- 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، أمس، على التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة عن السنة المالية 2019- 2020.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019- 2020. وانتقد النائب محمد بدراوى زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، وقال: «منذ 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار، اليوم ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديونًا، وهذه زيادة كبيرة».

وأضاف أنه رغم زيادة إيرادات حصيلة الضرائب إلى 400 مليار جنيه، لم يستفد المواطن من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده تلتهم جزءًا من هذه الموارد، وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الاقتصادية الخاسرة.