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السيسي يهنئ نظيره التونسي هاتفيا بحاول شهر رمضان

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للدولة التونسية الشقيقة حكومة وشعباً بدوام التقدم والاستقرار.

وأعرب الرئيس قيس سعيد من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، وكذلك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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