شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنية العسكرية» تنظم المؤتمر الدولي لعلوم الطيران والفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمى لدعم وتطوير علوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء، نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظرًا لانتشار جائحة كورونا بالعالم.

ويشير المؤتمر إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى، وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية، وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطوير المنظومة البحثية للقوات المسلحة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المحاضرين من العديد من المراكز البحثية والأكاديمية، والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، ويتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل، يلقيها عدد من العلماء المتخصصين في مجال الطيران والفضاء على مستوى العالم.

ويهدف المؤتمر إلى منح فرص متميزة للباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب هندسة الطيران وتكنولوجيا الفضاء، وذلك من خلال تقديم محاضرات وجلسات علمية مع مداخلات من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتحفيز الأفكار وإقامة أوجه التعاون.