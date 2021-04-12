شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع يستعرض مسودة «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودراسة مضمون التقارير، التي يصدرها والتعقيب عليها، والتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من ملاحظات وتوصيات مع الاحترام الكامل لوضعيته كمؤسسة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

واستعرض السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة، خلال اجتماعها الدورى لشهر إبريل، أمس، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، الجهود الجارية للانتهاء من إعداد مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر مارس الماضى، والردود التي تم إعدادها في سياق دور اللجنة في دعم التواصل مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، والتقارير الخاصة بالجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

وقدم «رشدى» عرضًا لجهود والإعداد لإنشاء الموقع الإلكترونى للجنة العليا على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات، ونتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة.