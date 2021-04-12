شكرا لقرائتكم خبر عن لحل أزمات الزملاء.. مجلس نقابة الصحفيين يعلن جدول حضور أعضائه على مدار الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على وضع جدول لتواجد أعضاء المجلس داخل النقابة، للقاء أعضاء الجمعية العمومية والعمل على حل أزماتهم، على أن يتواجد النقيب في يومي الإثنين والخميس، من 3 إلى 5 مساء خلال شهر رمضان، ومن 5، إلى 8 مساءاً، بعد رمضان.

وأوضح المجلس أن جدول الأعضاء خلال شهر رمضان، سيكون بتواجد عضوين من المجلس في 12، إلى 2 ظهرا، خلال رمضان وإلى 3 بعده، على أن يتواجد هشام يونس، ومحمود كامل، يوم السبت، وإبراهيم ابو كيلة ومحمد خراجة، الأحد، وحسين الزناتي، ومحمد شبانة، الإثنين، ودعاء النجار، وخالد ميري الثلاثاء، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، الأربعاء، ومحمد يحيي، وحماد الرمحي، الخميس.