شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحفيين يوافق على زيادة المعاش 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الاثنين، على اقتراح نقيب الصحفيين، بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات، بنسبة 20% بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ليرتفع من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2021.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن عن زيادة بدل الصحفيين بنسبة 20%، ليرتفع من 2100 جنيه، إلى 2520 جنيها.