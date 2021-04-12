شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تطبق بروتوكول الحد من انتشار الأمراض والوفيات للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتوره إيناس ثروت، مدير برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض بالوزارة، لتفعيل البرنامج التدريبي الذي يستهدف تطبيق بروتوكول للأطفال أقل من ٥ سنوات للحد من انتشار الأمراض والوفيات للأطفال.

وقالت الدكتوره نشوي مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، إنه سيتم تدريب أطباء وتمريض الرعاية الأولية على تطبق البرنامج الجديد لمشورة الأمهات ومتابعة التطور العقلى والنفسى للأطفال الأصحاء والمرضى ومتابعة الأطفال، والحد من إنتشار التأخر العقلى والنفسى والحد من الإعاقات النفسية مثل التوحد وفرط الحركة ومساعدة الأهالى على الاكتشاف المبكر والعلاج.