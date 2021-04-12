شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم كنوز الملك توت عنخ آمون بأيدٍ مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، لـ«المصرى اليوم»، إن قاعة الملك توت عنخ آمون، اقتربت من ملامحها النهائية، مع تثبيت نسبة كبير من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك الذهبى، حيث خضعت لعمليات الترميم بأيدٍ مصرية 100%، عقب دراسة حالة كل قطعة بشكل علمى ودقيق، وذلك من خلال العودة إلى الوثائق الأصلية.

وتابع «مفتاح»، خلال اجتماع مع فريق عمل تثبيت القطع الأثرية بقاعتى الملك توت عنخ آمون، بحضور الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية، والدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم، والدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، آخر مستجدات العمل، والوقوف على ما تم تنفيذه، ومناقشة أى مقترحات أو أى معوقات فى سبيل تقديم الدعم الكامل لتيسير مهمتهم العظيمة.

يُذكر أن «توت عنخ آمون» أحد ملوك الأسرة الـ18، واتخذ من «طيبة» عاصمة، وحكم البلاد لمدة 10 سنوات تقريبًا حتى مات فى نحو عام 1250 قبل الميلاد، وتم اكتشاف مقبرته كاملة فى 1922 بـ«وادى الملوك» بالبر الغربى للأقصر، والتى حوت روائع فنية وكنوزًا أثرية ليس لها مثيل، والتى تدل على ما وصلت إليه الفنون المصرية من تقدم.