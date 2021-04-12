شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» و«السياحة» تكرمان فنانى «موكب المومياوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فنانى دار الأوبرا الذين شاركوا فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال احتفالية على مسرح الأوبرا الكبير، إن الفنانين الذين شاركوا فى موكب المومياوات الملكية مثَّلوا جانبًا من قوى مصر الناعمة التى تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، وكانوا صورة مشرفة للإبداع المعاصر، ونموذجًا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذى جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم.

وأضافت الوزيرة أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة على مر العصور، موجّهة الشكر لوزير السياحة والآثار، لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.

بدوره، أشار «العنانى» إلى أن دار الأوبرا تعد أفضل مكان لتكريم نجوم موكب المومياوات، الذين تفوقوا على أنفسهم فى هذا العرض الفنى الحضارى السياحى التوعوى الفريد من نوعه، مؤكدًا أن الموكب تصدَّر الأخبار والصفحات الأولى فى جميع وسائل الإعلام العالمية.

وأوضح «العنانى» أن ما قدمه فنانو الأوبرا يعد أفضل ترويج سياحى لمصر عبر التاريخ، وتمنى أن يتم تنظيم عرض طوال العام لموكب المومياوات بالأوبرا، لإبراز الهوية الوطنية المصرية.