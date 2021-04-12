شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: حادث سفينة إيفرجيفن أثبت عدم وجود ممرات بديلة لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تطوير الأسطول البحرى للهيئة يتقدم أولويات العمل باستراتيجية الهيئة 2023 التى ترتكز على محاور رئيسية، تشمل تطوير المجرى الملاحى، وتحديث الأسطول البحرى للهيئة، علاوة على الحفاظ على أصول الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمى والارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرى.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس، خلال حفل تدشين الكراكة مهاب مميش، تعاقدت مع ترسانة Royal IHC الهولندية لبناء الكراكتين المتماثلتين فى الطراز والمواصفات الفنية وهما الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوى" المنتظر وصولها خلال شهر أغسطس المقبل بمشيئة الله، ليكونا إضافة قوية لأسطول كراكات الهيئة لكونهما تنتميان للفئة الأولى بين الكراكات على مستوى العالم، المزودة بأحدث أنظمة التحكم والأمان طبقاً للاشتراطات ومواصفات هيئات الإشراف والتصنيف الدولية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة "مهاب مميش" تتمتع بمواصفات خاصة، حيث يبلغ طولها الكلى 147,4 متراً، وعرضها 23 متراً، بعمق 7.7 متراً، وغاطس 5.5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول 4 كيلو متر، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تحتفى أيضًا بإثبات قدراتها على التعامل مع مختلف التحديات والصعاب، وأثبتت للمشككين أهميتها كشريان حيوى للتجارة العالمية، مشددًا على أن قناة السويس تجاوزت محنة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" بنجاح منقطع النظير لاقى تقدير واحترام العالم أجمع، بفضل رجال وأبطال الهيئة، لاسيما رجال إدارة الكراكات البواسل والذين بذلوا جهوداً غير عادية وواصلوا العمل نهاراً وليلاً على مدار الساعة، وتكللت هذه الجهود بإعادة التعويم السفينة فى وقت وجيز.

وتابع الفريق أسامة ربيع أن هذا العطاء الكبير حظى بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرًا لجهود رجال الهيئة الذى لم يتوقف على مدار أيام العمل على تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية عبرت عن امتنانها لاحترافية قناة السويس فى التعامل مع الأزمة، علاوة على توجيه خط "EVER GREEN" الشكر لجهود الهيئة فى سرعة إعادة تعويم السفينة بشكل آمن واحترافى.

وشدد رئيس الهيئة أن حادث جنوح السفينة البنمية أسقط كافة الادعاءات الساعية للنيل من المكانة العالمية لقناة السويس كأهم مجرى ملاحى بحرى فى العالم وكونها القلب النابض للتجارة العالمية، ولم يصبح هناك مجالاً لأية دعاوى تروج بأن هناك ممرات بديلة لقناة السويس التى رسخت التزامها بخدمة حركة التجارة عالمياً على مدار أكثر من 150 عامًا.

واستدل الفريق ربيع على المكانة الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس، بانتظار 420 سفينة عودة حركة الملاحة بالقناة وعدم اتخاذ أى مسارات بديلة، وهو ما تم العامل معه باحترافية شديدة حيث تم استيعاب وتسهيل عبور هذا العدد الكبير فى غضون 4 أيام فقط وفقًا لجدول زمنى دقيق، وترتيب مسبق لمرشدى السفن.

وأوضح رئيس الهيئة أن اليوم الثانى من إعادة تشغيل المجرى الملاحى شهد عبور 118 سفينة وهو إنجاز جديد يضاف لسجل قناة السويس، كما سجلت حركة الملاحة بالقناة يوم الخميس الماضى عبور 84 سفينة بإجمالى حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة فى تاريخ قناة السويس.

واختتم الفريق أسامة ربيع كلمته بتقديم الشكر والعرفان للرؤساء السابقين لهيئة قناة السويس الذى حافظوا على هذا الصرح العملاق، وخص بالتحية الفريق مهاب مميش الذى تحمل المسئولية فى وقت حرج خلال فترة انتقالية شهدت حالة من عدم الاستقرار عقب ثورة 25 يناير، علاوة على تحمله مسئولية تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد فى عام واحد، وهى الانجازات التى ستظل مصدر فخر للأجيال القادمة، مؤكدًا على أن قناة السويس ستستمر فى تقديم العطاء ومواصلة العمل ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مُهاب مميش مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، فعاليات الاحتفال بانضمام الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والقائم بأعمال السفير الهولندى بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

استهلت فعاليات استلام الكراكة "مهاب مميش" بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها تفقد الفريق أسامة ربيع والفريق مهاب مميش والسادة الحضور للكراكة من الداخل، للاطلاع على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة التى تحظى بها، ورحب الفريق أسامة ربيع بالحضور وسط هذا الحادث الهام الخاص بانضمام الكراكة الجديدة "مهاب مميش" لأسطول كراكات الهيئة وهى الإضافة التى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال التكريك داخل المجرى الملاحى، والمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل وخارج مصر.

من جهته، توجه الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالشكر والعرفان والتقدير للفريق أسامة ربيع على الجهد المبذول خلال أزمة جنوح السفينة البنمية، والتعامل بكفاءة عالية نالت احترام وتقديم العالم، وبرهنت على أن قناة السويس ستظل شريان التجارة العالمية، بقيادتها ورجالها كأقوى مؤسسة ملاحية فى العالم.

وأعرب عن سعادته البالغة بوصول الكراكة "مهاب مميش" نظرًا لأهميتها الشديدة فى الحفاظ على كفاءة وأمان المجرى الملاحى، لاسيما وأن أسطول الكراكات يتطلب عملية تحديث مستمرة للحفاظ على قدرته الحيوية فى إجراء عمليات الصيانة والتطوير اللازمة.

وأكد الفريق مهاب مميش أن قناة السويس تجنى الآن ثمار جهد رجال إدارة الكراكات الذين تلقوا تدريبات فنية على مستوى عالٍ للتعامل مع الكراكات الحديثة التى تعزز من قدرة الهيئة على التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة أو أحداث مستقبلية، معرباً عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لرئيس قناة السويس وكافة العاملين لتظل الهيئة فى الصدارة على مستوى مصر والعالم.

من جانبه، قال المهندس مصطفى قناوى، مدير إدارة الكراكات بالهيئة إن الكراكة "مهاب مميش" ستلعب دوراً هاماً فى الحفاظ على حيوية المجرى الملاحى وتعزيز ريادته للممرات البحرية على الصعيد العالمى، موضحاً أنه تم البدء فى بناء الكراكة منذ أغسطس عام 2018 واستغرقت عملية الإنشاء 33 شهر، وأشرفت فرق عمل من هيئة قناة السويس على أعمال تشييد الكراكة فى هولندا، مما ساهم فى تنفيذها بكفاءة متناهية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وفى ختام الفعاليات، قدم الفريق أسامة ربيع درع هيئة قناة السوس إلى الفريق مهاب مميش، تقديرًا لإسهاماته الفعّالة فى قناة السويس.