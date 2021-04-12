شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يحذر من مخطط داعشي فى رمضان بعد تحريض التنظيم لـ"ذئابه المنفردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحذيره من محاولة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، لتنفيذ هجمات إرهابية، في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعه عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة.

لذا دعا المرصد دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أي هجمات إرهابية، خاصة مع تحول "الذئاب المنفردة" خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططاته.