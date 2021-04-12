شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين يحذر: هناك زيادة حقيقية فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، أن هناك زيادة حقيقية فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الحالية، متوقعا زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامى سيد على، أن الفترة الحالية خطيرة جدا، مشيرا إلى أن المواطن يظل هو البطل فى مواجهة الفيروس، من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء.

وأوضح أن متعافى كورونا إذا كان يعانى من توابع مرضية يحمل رخصة الإفطار فى رمضان، مؤكدا أنه لم يثبت حتى الآن أن ارتفاع درجات الحرارة تقضى على الفيروس أو تبطئ من انتشاره.

وأشار إلى أن الزيادة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا ضعف نفس أعداد الإصابة بنفس الفترة من الشهر الماضى، موضحا أنه يجب تفادى زيادة أعداد الإصابة بتقليل العدوى باتباع كافة الوسائل الوقائية المتاحة والمعلنة.

وتابع أن الاحتياطى الاستراتيجى من الدواء المستخدم فى علاج كورونا، آمن والأدوية متوفرة، لافتا إلى أن الأسرة الطبية بالمستشفيات وسعتها الاستيعابية آمنة.