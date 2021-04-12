شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الإثنين، مستشفى كوم أمبو المركزى، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحى بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو والتى تشمل إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القديم بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة التطوير.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمستشفى، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المبنى الجديد سيكون بسعة 139 سرير ( 63 سرير داخلى، 36 سرير رعاية مركزة، 40 سرير للأطفال المبتسرين)، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى 15عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، كما يضم 40 حضانة أطفال، وقسم الغسيل الكلوى بطاقة 38 ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد وحدة طب أسرة الجعافرة وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتى بلغت 20 مليون جنيه، مشيدة بمستوى تجهيزات الوحدة وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة واختبارها للتأكد من كفاءتها، تمهيدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 11 ألف ملف فردى حتى الآن.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمجهودات التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان للدعم والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بمحافظة أسوان، مثمنًا متابعتها المستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والتى ساهمت فى الإسراع من وتيرة العمل، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، فضلاً عن حرصها على تذليل العقبات التى تواجههم أثناء سير العمل بمرحلة التطوير، كما أشاد بجهودها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بأسوان.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أجرت زيارة ميدانية على مدار يومين لمحافظات الصعيد، تفقدت خلالها عدد من المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.