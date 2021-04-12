شكرا لقرائتكم خبر عن زيتا فارما للصناعات الدوائية تطلق أحدث علاجات مرض السكر من النوع الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من أكبر أطباء وأساتذة السكر والغدد الصماء في مصر مؤتمر إنطلاق مستحضر ايمباكوزا الذي يحتوي على مادة (امباجليفلوزين) أحدث علاجات السكر من النوع الثانى، والذى تنتجه شركة زيتا فارما للصناعات الدوائية والذى يشكل نقلة نوعية في علاج مرض السكر من النوع الثانى، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن هذا الدواء -بالاضافة لقدرته العالية على ضبط مستوي السكر في الدم- أيضا يفيد القلب ويقلل حدوث الوفيات الناتجة عن مضاعفات القلب كما أنه يساعد على حماية الكلى، والتى تعتبر من أهم التحديات التي تواجه مرضى السكر المزمن وأيضا يساعد على فقدان الوزن لمريض السكر.

وقد شارك في هذا الحدث مجموعة من أكبر الأطباء من جميع الجامعات المصرية وقدموا إرشادات هامة بخصوص الإستخدام الأمثل لهذا الدواء من أجل صحة مريض السكر.

حيث شدد الدكتور شريف حافظ أستاذ الباطنة والسكر بالقصر العيني على أهمية الضبط المحكم للسكر في الدم لتجنب المضاعفات الخطيرة كما شدد على ضرورة التحكم في مستوي السكر في الدم من بداية الإصابة بالمرض، ونصح بضرورة المحافظة على الضبط المحكم لضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

كما أشاد الدكتورمجاهد أبوالمجد أستاذ الباطنة والسكر بجامعة المنصورة بالطفرة التي حدثت في علاج مرض السكر بظهورمادة الامباجلفلوزين الذي يساعد على حماية القلب والكلي ويساعد على فقدان الوزن .

وقد شهد المؤتمر أطلاق شركة زيتا فارما لمبادرة (سكرك..حياتك) والتي تهدف للتوعية عن مرض السكرو لدعم مريض السكر على كافة الأصعدة.

ويأتى ذلك في ضوء سعى زيتا فارما لأن تكون رائدة في علاج مرضى السكرعن طريق تقديم أحدث وأفضل علاجات السكر للمريض المصرى بما يتوافق مع سوق الدواء العالمى، ووضع برامج لدعم المرضى وتوفيرالإرشادات الصحية لهم من أفضل أطباء السكر في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة زيتا فارما شركة مساهمة مصرية، بدأت عملها بالسوق المصري عام ٢٠١٥ بطرح أدوية فيروس سي وشاركت بقوة في المبادرة القومية ل١٠٠ مليون صحة وواصلت بعد ذلك طرح الأدوية ذات الأهمية العالية للمريض المصري ووصلت محفظتها من الأدوية في مصرلأكثر من ١٥٠ دواء تغطي معظم المجالات العلاجية، كما قامت بإنشاء مصنعها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية والأشتراطات الدولية لصناعة الدواء، وفي سبيلها حالياً لإعتماد مصنعها من هيئة الدواء الأوروبية بما يسمح بتصدير أدويتها إلى أوروبا.

مؤتمر «زيتا فارما»

مؤتمر «زيتا فارما»

مؤتمر «زيتا فارما»