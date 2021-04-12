شكرا لقرائتكم خبر عن هل هلالك يا رمضان .. امساكية شهر رمضان فى الاسكندرية: الثلاثاء أقصر أيام الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل المسلمين حول العالم في مشارق الارض ومغاربها بقدوم وحلول شهر رمضان الكريم، حيث أكدت دار الافتاء المصرية أمس أن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 2021.

ووفقا لـ «إمساكية رمضان 2021«، والتى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم في عدد ساعات الصيام والتى تصل هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة.

وتصل ساعات الصيام في أول أيام رمضان 14 ساعة و41 دقيقة، ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين المقبل الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26- 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.