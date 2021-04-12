شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وقنوات العرض والبرومو الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الآلاف في مصر والدول العربية عن موعد مسلسل موسى والقنوات الناقلة ضمن مسلسلات رمضان 2021.

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل موسى خلال رمضان 2021 كل من الفنانين سمية الخشاب رياض الخولي سيد رجب وغيرهم.

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الستينيات حول شخصية موسى الصعيدي الذي يواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل في التجارة في أكثر من خط درامي للمسلسل، حيث يتناول موضوع نزوح الصعايدة إلى القاهرة والإسكندرية ما قبل منتصف القرن الماضي بسبب وباء الكوليرا، وكذلك يتناول مسلسل موسى موضوع النضال الوطني ضد المستعمر الإنجليزي ومشاركة الصعيد في المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

تنطلق أولى حلقات مسلسل موسى للفنان محمد رمضان الثلاثاء 1 رمضان بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما، على أن يعرض في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة mbc.

وضمن مواعيد عرض مسلسل موسى فيذاع المسلسل على قنوات mbc1، وأبوظبي وmbc عراق وقناة دبي الفضائية وقناة رؤيا، حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.

يعرض مسلسل موسى على قنوات: DMC- DMC دراما- mbc 1- mbc العراق- art- منصة Watchit- منصة شاهد vip.