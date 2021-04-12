شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» يوجه بإتاحة تطبيقات متحدِّى الإعاقة مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول، بإتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدى الإعاقة مع بداية شهر رمضان، لضمان سهولة نفاذ المستخدمين من متحدى الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى.

وتهدف مبادرة الجهاز إلى إتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدى الإعاقة البصرية والسمعية والتى تساعدهم فى تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت.

وتقدم التطبيقات مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكترونى والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، فيما تتضمن التطبيقات المخصصة لمتحدى الإعاقة البصرية هى Be My Eyes، TapTapSee، CASH READER.