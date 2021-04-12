شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يستقبل وزيرى النقل والمالية لتطوير التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، بتطور البنية التحتية وتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدًا خلال استقباله، وزير النقل، المهندس كامل الوزير، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط،، ضرورة تطوير التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

وأكد المهندس كامل الوزير، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن هناك تصديقا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجهًا من الحكومة المصرية، بالمضى فى تنفيذ أى شىء يُطلب منا من الجانب السودانى، وأن نمد يدنا بكل معاونة وكل صدق لأشقائنا السودانيين، لافتا إلى أن العمل يجرى على الأرض لصالح البلدين.

وأوضح أن التعاون بين وزارتى النقل فى البلدين بدأ منذ فترة، وفى المرحلة الأخيرة أخد شكل الجدية والتنفيذ على الأرض، وانتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلى، حيث توجد لجان مشتركة تعمل منذ الأسبوع الماضى لاستطلاع المشروعات التى ننوى تنفيذها فورا على الأرض.

وأشار إلى أنه يتم استطلاع منطقة ميناء وادى حلفا، كونه ميناء مهما، فحركة التجارة التى تأتى من السودان إلى مصر تتم عبره، ولا بد أن يتم تطوير الميناء، ولذلك تم وضع خطة صيانة سريعة، فيما يتم بحث إنشاء رصيف جديد فى السودان يليق بمصر والسودان وحجم التجارة المتوقع بين البلدين.

وقال الوزير: كانت أمنية لنا فى مصر وللأشقاء فى السودان، إنشاء خط سكة حديد مشترك، وسيتم التوجه فورا من أسوان عبر غرب النيل إلى منطقة أبو سمبل، ثم إلى وادى حلفا، وهو أمر يتم دراسته هذا الأسبوع، للوصول إلى تصور حول تلك النقطة مع جامعة القاهرة استشارى المشروع.