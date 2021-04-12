قبل رمضان .. محافظ الإسكندرية يناقش «الهوية البصرية» وتطوير ميدان محطة مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قبل ساعات من بدء شهر رمضان، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة.

خلال الجلسة؛ استعرض المجلس التنفيذي عدد من الملفات المهمة، والتي تمثلت في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، واعتماد عدد من المقترحات التخطيطية، واعتماد العمل بالقواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية والمالية بإدارات الجبانات بنطاق المحافظة وغيرها من الملفات الأخرى.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة لاستقبال الشهر، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلي رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ البيع والتأكد من تنفيذها قرارات مجلس الوزراء.

حضر الجلسة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. محافظ الاسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة "الهوية البصرية" وتطوير ميدان محطة مصر (صور)