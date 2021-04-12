شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان هاتفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه ملك البحرين بالتهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.