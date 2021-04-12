شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الرئيس العراقي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه؛ أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.