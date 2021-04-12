شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ المصريين بشهر رمضان: فرصة لتطييب القلوب وتزكية النفوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت السيدة انتصار: «أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير».