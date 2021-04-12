شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

من جانبه؛ بادل المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.