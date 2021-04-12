شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ نظيره الجزائري هاتفيا بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.
وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.
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