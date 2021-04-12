السيسي يهنئ نظيره الجزائري هاتفيا بحلول شهر رمضان

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012