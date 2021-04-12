شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالا بأمير الكويت للتهنئة بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال السفير بسان راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه إلى العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.