شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من أهالي الأقصر على شراء البلح بمناسبة رمضان 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق مدن الاقصر اليوم اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء البلح والفواكه استعدادا لشهر رمضان 2021 وخاصة بعد استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالمقارنة بالعام الماضى.

إقبال على شراء البلح فى الاقصر

إقبال على شراء البلح فى الاقصر

إقبال على شراء البلح فى الاقصر

إقبال على شراء البلح فى الاقصر

وقال عِوَض شاذلى، تاجر بلح ان هناك العديد من انواع البلح حيث وصل بلح برتموتة ليسجل 15- 25 جنيهًا وسجل الأسوانى الأكثر انتشارًا من 6-16 جنيهًا، ثم سكوتى ليسجل 15 -24 جنيهًا، وسجل بلح جنديلة 15- 25 وأخيرًا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرًا 20- 30 جنيهًا للكيلو. وسجل البلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو، وسعر بلح شامية بين 5 – 16جنبها للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 7 – 17 جنيهًًا للكيلو، وسعر بلح أبريمى بين 10 – 22 جنيهًًا للكيلو .

واستقر سعر بلح أبيض غزال ليتراوح بين10 – 22 جنيهًا، وسعر بلح عينات من 10 – 22 جنيهًا، وسعر بلح ألبان ليتراوح بين 12 – 22 جنيهًا، وسعر بلح وردة ليتراوح بين 12 – 24 جنيهًا