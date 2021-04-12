شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يسلم 35 عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بتوقيع وتسليم عدد ٣٥ عقد لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ ١٧٣٤ مواطن، منهم ١٥١١ قاموا بسداد رسوم الفحص، وتم قبول عدد ١٢٢٠ طلب ورفض عدد ١٤٨ طلب لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون.

كما أضاف محافظ الغربية أنه تم البت في عدد ١٢١١ طلب وجاري دراسة ٩ آخرين، وبلغ إجمالي العقود المحررة ٨٢٨ عقد بإجمالي ٨٠ مليون جنيه.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين التي تم الموافقة على طلبات تقنينهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي واسترداد حق الشعب.