شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الثلاثاء 13-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الإسكندرية غدأً الثلاثاء 13-4-2021، الذى يوافق أول أيام شهر رمضان.
وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية غداً الثلاثاء حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:
موعد صلاة الفجر 4.03 ص
موعد الشروق 5.34 ص
موعد صلاة الظهر 12.01 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.27 م
موعد صلاة العشاء 7.49 م
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