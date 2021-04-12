شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى لـ لافروف: عدم حل قضية سد النهضة يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس يلتقى وزير الخارجية الروسى.. ويؤكد: حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل أمن قومى.. السيسى: عدم حل قضية سد النهضة يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة.. «لافروف »: نرفض الإجراءات الأحادية أو المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.. والقاهرة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

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الرئيس يلتقى وزير الخارجية الروسى.. ويؤكد: حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل أمن قومى.. السيسى: عدم حل قضية سد النهضة يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة.. «لافروف »: نرفض الإجراءات الأحادية أو المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.. والقاهرة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

المرأة ضمير الوطن.. التمكين الاقتصادى للمرأة: عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، منها: الادخار والإقراض، ومشروع «منتج واحد قرية واحدة» برنامج الشمول المالى للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعى بمفهوم الشمول المالى، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات

مراكز خدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن من خلال 41 مركزا فى 22 محافظة.برنامج «مستورة»، وهو «قرض دوار» موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر

تمكين المرأة سياسيا: بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019، 8 بما يمثل 24 % من إجمالى الحكومة.. تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، علاوة على تولى 5 شابات مصريات منصب نائب المحافظ.. أصبح عدد القاضيات فى مصر أكثر من 66 فى المحاكم الابتدائية.. حصدت المرأة 165 مقعدا فى البرلمان، بواقع 29 % وذلك للمرة الأولى.. مثلت بمجلس الشيوخ حوالى 20 سيدة، ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس

تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد: المشروعات الصغيرة عهد الرئيس السيسى علامة فارقة فى التمكين للمرأة والدولة حريصة على توفير الحماية القانونية لها