شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول رمضان مع أمير الكويت ورئيس الجزائر و"المنفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبًا.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائرى عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبي.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل "المنفي" التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.