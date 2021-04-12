شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الاستراتيجى الثابت لاستعادة أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت لاستعادة أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.





واقرأ أيضًاالرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الاستراتيجى الثابت لاستعادة أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته فى دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات.





أدعية رمضان..اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة هلال خير ورشد

أعلنت دار الإفتاء أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1442، ومع بداية شهر الصوم، يرغب الكثير فى التعرف على أدعية شهر رمضان المستحبة، وعلى الرغم من عدم ورود دعاء محدد لدخول الشهر الكريم، ولكن الروايات أكدت أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال فى رمضان، وغيره من شهور السنة، كان يردد ذلك الدعاء "‏اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان والسلامة.. هلال خير ورشد ربي وربك الله".





الخارجية: تعثر المسار الأفريقى فى مباحثات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبي

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر بذلت وأبدت خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مرونة كبيرة ومراعاة للمصالح الإثيوبية وتحقيق مصالح الدول الثلاث دون الإضرار بدولتى المصب، معتبرا أن قضية المياه أمر وجودى لدولتى المصب ولا يمكن قبول أن يتخذ أى طرف من الأطراف إجراءات أحادية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتسق مع استمرار المفاوضات.





البرلمان يوافق نهائيا على مشروعات قوانين ربط حسابات ختامية لـ50 هيئة اقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام 2019/2020، والبالغ 50 هيئة.





سامح شكرى: مصر أبدت مرونة كبيرة فى ملف سد النهضة وحصتنا المائية أمر وجودى

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تسعى على مدى عقد ماضى بالتوصل إلى حل لقضية سد النهضة من خلال عملية تفاوضية بذلت خلالها جهود كبيرة وأبدت مرونة كبيرة في هذا الصدد.





المؤبد لـ 6متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر بداعش التجمع وإدراجهم بقوائم الإرهاب.. صور

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر وبراءة متهمين اثنين، في اتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".





لافروف يدعو لحل أزمة سد النهضة بالتفاوض وشكرى يحذر من الإجراءات الأحادية

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على أهمية تسوية الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، موضحا ان موسكو اقترحت خبرتها لدعم المفاوضات وتقديم النصائح ولم يتم توجيه دعوة لنا للعب وساطة، مشيرا إلى أن بلاده تهتم بدور الاتحاد الافريقي لحل الازمة حول سد النهضة.





الصحة: تسجيل 84% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 84% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 حتى اليوم.

التراس: الرئيس السيسي طالبنا بدعم التصنيع المحلى بالتعاون مع كبرى الشركات

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بضرورة دعم الصناعة الوطنية والتصنيع المحلى، والقفز على فكرة التجميع، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة كوادر وطنية قادرة على نقل الخبرات والعمل منفردة فيما بعد.





القوات المسلحة تدشن حساب على الانستجرام باسم المتحدث العسكرى

دشنت القوات المسلحة المصرية حساب خاص للمتحدث العسكرى، وذلك لمتابعة أخبار القوات المسلحة المصرية، ونشر البيانات الرسمية للجيش المصرى.





الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وزير خارجية روسيا: مهتمون بتسوية ملف سد النهضة الإثيوبى عبر الحوار السياسى





سامح شكرى: بحثت مع وزير الخارجية الروسى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن وزير خارجية رسيت تطرق خلال زيارته للقاهرة ولقاءه مع الرئيس السيسى القضايا ذات الاهتمام وعدد من الملفات، مشيرا إلى التطرق لمجالات التعاون بين البلدين والرغبة فى تعزيز العلاقات المشتركة.





التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وقال المصيلحي إنه دعماً لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة التى سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضاً.





كل ماتريد معرفته عن أزمة قمة الناشئين بين الأهلي والزمالك وتضارب اللوائح

لا حديث يعلو فى الشارع الكروى سوى عن الازمة التى حدثت بين قطبى الكرة المصرية في قطاع الشباب ولتحديد بطل دوري الجمهورية (مواليد 99)، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوى فريقين فى عدد النقاط ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه الازمة.





الأهلي يشكو إمام عاشور لاعب الزمالك رسميا للجبلاية ولجنة الانضباط

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.





شكرى ولافروف يحذران فى مؤتمر القاهرة من "الإجراءات الأحادية" بملف سد النهضة.. وزير الخارجية: تعثر المسار الأفريقي بالمباحثات سببه تعنت إثيوبيا.. لافروف: ندعو لحل بالتفاوض..ومصر تجدد ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تعثر المسار الأفريقي في مباحثات سد النهضة سببه التعنت الإثيوبي في تلك المفاوضات، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في القاهرة، عصر الإثنين إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة مع الوفد الروسي حول هذا الشأن.





الرئيس السيسى يؤكد لـ"لافروف" ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.





الرئيس السيسي يؤكد الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.





مشروبات رمضان غنية بالفوائد الصحية.. التمر هندى يقاوم الشعور بالعطش.. العرقسوس يحمل خصائص مضادة للفيروسات.. الكركديه ينشط الجهاز الهضمى وينظف الأمعاء.. الخروب يسيطر على نسبة السكر فى الدم ويخفض الكوليسترول

مع الاحتفال بشهر رمضان المبارك، تنتشر المشروبات الرمضانية التي تتميز بمجموعة من الفوائد الصحية تشمل تنظيف الجهاز الهضمي وتعزيز جهاز المناعة، وهنا نرصد أهم المشروبات التي يتناولها المصريون على موائد الإفطار والسحور، كما نرصد فوائدها التي تجعل منها مشروبات ذات فوائد عامة على الصجة سواء فى رمضان أو غيره.





الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.





الرئاسة: الرئيس السيسى يتلقي اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر للتهنئة بحلول رمضان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.