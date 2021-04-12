شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 29 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعًا.

وخلال الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع فى أعمال وإجراءات تقنين أوضاع الكنائس المتبقية، وفى الوقت نفسه طلب من وزير التنمية المحلية تقديم تقرير فى الاجتماع المقبل عن الكنائس التى تم مطالبتها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على أرواح مرتاديها.