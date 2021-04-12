شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 170 ألف خدمة طبية بمراكز التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن إجمالى الخدمات المقدمة بالمراكز والوحدات الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر بلغت 170 ألف خدمة طبية، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة فى 16 فبراير من العام الجارى وحتى الآن.

جاء ذلك خلال مرافقة الدكتور أحمد السبكى، اليوم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى جولتها التفقدية إلى مركز الطود وعدد من المنشآت الصحية الأخرى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، إضافة إلى الاطمئنان على التجهيزات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى الأماكن المخصصة منها للعزل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى أن الجولة التفقدية لمركز صحة الطود، شملت تفقد أقسام المركز المختلفة، والذى يضم عيادات «طب الأسرة، خدمات صحة الأم والطفل، عيون، أسنان»، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدوا صيدلية المركز وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام المركز، مما يساهم فى التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة، حيث أشادت الدكتورة هالة زايد بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى فى المركز.

وأضافت الهيئة، أن إجمالى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مركز الطود، بلغ 28 ألفا و322 مواطنا، بنسبة 88% من المستهدف تسجيله بالمركز، بالإضافة إلى أنه تم فتح أكثر من 6000 ملف عائلى، وإجراء الفحص الطبى الشامل لـ 11 ألف منتفع بالمركز والذى يضمن حصولهم على الخدمة الطبية بالمنظومة الجديدة.

وتابعت الهيئة: أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التى تعمل بالتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية من وحدات الجيل الثانى والثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتى تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، وربطها مركزيًا للإطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بما يضمن توفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالوحدات ومراكز طب الأسرة بأعلى معايير الجودة العالمية.

يذكر أنه، يرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم وزيرة الصحة والسكان فى جولتها التفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما أنه من المقرر متابعة بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا خلال الجولة اليوم، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.